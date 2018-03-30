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30.03.201810:27
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    США будут проверять посты претендентов на визы в соцсетях

    (обновлено: )22
    Новые правила будут применяться практически ко всем заявителям на иммиграционные и неиммиграционные визы. По оценкам департамента, это повлияет на 710 000 заявителей иммиграционной визы и 14 миллионов неиммиграционных виз.
    Флаг США напротив Капитолия в Вашингтоне (округ Колумбия)
    REUTERS Yuri Grip

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Госдеп США будет требовать от заявителей на получение визы информацию об аккаунтах в соцсетях, адресах электронной почты и предыдущих номерах телефонов, сообщает Associated Press

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    Нововведение власти намерены публично обсудить с гражданами, которые повлияют на почти 15 миллионов иностранцев, которые ежегодно подают заявки на американские визы. 60-дневное обсуждение начнется с публикации документов пятницу.

    Новые правила будут применяться практически ко всем заявителям на иммиграционные и неиммиграционные визы. По оценкам департамента, это повлияет на 710 000 заявителей иммиграционной визы и 14 миллионов неиммиграционных виз, в том числе тех, кто хочет приехать в США для бизнеса или учебы. 

    В случае принятия новых требований, заявителям на получение визы необходимо будет предоставить все свои имена в указанном списке социальных медиа за последние пять лет. Также заявители смогут добавить информацию о своих страницах в тех соцсетях, которые будут отсутствовать в списке. 

    Также потребуется указать номера телефонов, электронные адреса, статусы о поездках и депортациях за последние пять лет, а также информацию на предмет участия членов семьи в террористической деятельности. 

    Однако такая масштабная проверка не коснется претендентов на отдельные типы дипломатических и официальных виз.

    Ранее начальник батальона патрульной полиции Киева Евгений Зборовский сообщил, что посольство США отказало ему в визе из-за низких доходов.

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