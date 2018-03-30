В Таиланде на ходу вспыхнул автобус: 20 жертв

КИЕВ, 30 мар – РИА Новости Украина. В Таиланде в результате пожара в двухъярусном 50-местном автобусе, который по неизвестной причине загорелся на ходу, погибли двадцать гастарбайтеров из Мьянмы, сообщает Nation.

Трагедия произошла на трассе в провинции Так. Автобус, перевозивший 47 легально въехавших в Таиланд на работу мигрантов от мьянманской границы в один из индустриальных парков провинции Патхум Тхани, около 00.00 часов пятницы внезапно загорелся изнутри.

По словам выживших в пожаре, возгорание возникло в середине салона и мгновенно распространилось на заднюю часть автобуса, не давая возможности находившимся там пассажирам выбраться наружу. Водитель успел остановить автобус, после чего 24 пассажира, сам водитель, его жена и сменный водитель сумели покинуть автобус. Как сообщает газета, 20 гастарбайтеров, находившихся в задней части машины, сгорели заживо.

По информации издания, пожарные, прибывшие по вызову водителя, быстро потушили пожар, однако спасти людей, оказавшихся в ловушке, не успели. Пожарные и полиция ведут расследование происшествия.

ollekebolleke.info В Таиланде на ходу вспыхнул автобус

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