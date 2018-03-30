США лишили неприкосновенности здание резиденции генконсула РФ в Сиэтле

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Власти США отозвали дипломатическую неприкосновенность здания резиденции генконсула РФ в Сиэтле, сообщил журналистам генеральный консул Валерий Тимашов.

"Речь идет о том, что с правовой точки зрения страна пребывания, естественно, дает свое решение на использование того или иного здания в качестве резиденции. Американские власти в официальном порядке нотой отзывают и практически лишают это здание дипломатического иммунитета, неприкосновенности. Соответственно, повторяется, к сожалению, сценарий, который имел место полгода назад с нашим генеральным консульством в Сан-Франциско", — сказал Тимашов.

Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, а также США и Канада ранее приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. МИД РФ предупредил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.

Читайте также: Рубить по живому. Высылка дипломатов РФ из Украины: что дальше

В четверг, 29 марта, МИД России объявил 60 американских дипломатов персона нон грата и сообщил о закрытии генконсульства США в Санкт-Петербурге, ответив тем самым на американское решение по российским дипломатам в связи с "делом Скрипаля".