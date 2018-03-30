США будут запрашивать у туристов и мигрантов историю в соцсетях - СМИ

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Госдепартамент США подготовил два документа с новыми правилами въезда в страну, согласно которым большинство туристов и иммигрантов будут вынуждены предоставлять американским властям историю своей активности в социальных сетях, сообщает газета Washington Times.

По данным издания, желающим попасть в США также придется предоставить властям свои старые телефонные номера, электронные адреса, данные о путешествиях по миру за последние пять лет, информацию о наличии проблем с иммиграционными властями как в США, так и в других странах мира, а также информацию о возможных связях с террористами.

Читайте также — Кирюхин: миграционный скандал в США — попытка надавить на Трампа

Кроме того, вводятся новые правила в отношении иммигрантов из стран, в которых распространено женское обрезание. Их будут направлять на сайт, где рассказывается о том, что такая практика является незаконной в США, сообщает газета.

По словам специалиста из Центра по миграции Джессики Вогхан, новые правила получения разрешения на въезд в США позволят "выявлять людей с радикальными или опасными взглядами".

Ранее сообщалось, что США прекращают участие в разработке договора ООН о миграции.