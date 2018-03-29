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    В мире

    США будут оказывать давление на агентов спецслужб РФ по всему миру

    (обновлено: )7103
    Высокопоставленный представитель администрации США, комментируя дело Скрипаля, сообщил, что Штаты очень довольны масштабом принятых мер.
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    Brendan SMIALOWSKI / AFP

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Соединенные Штаты будут оказывать давление на агентов российских спецслужб по всему миру, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

    Табличка на входе в здание посольства Российской Федерации на бульваре Ланн в Париже
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    Дело Скрипаля и "холодная война": массовая высылка российских дипломатов

    "Мы очень довольны масштабом принятых мер. Почти 30 стран выслали (российских дипломатов). Но определенно можно сделать больше. Мы продолжим оказывать давление на российских агентов спецслужб по всему миру, и будем работать с нашими партнерами над этим", — сообщил чиновник.

    Работавший на британские спецслужбы бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

    Вслед за Британией ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и другие страны приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.

    МИД РФ сообщил, что Москва даст адекватный ответ на высылку российских дипломатов и закрытие генконсульства России в США.

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