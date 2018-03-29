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    Дороги и мосты в ЕС переоборудуют для переправки танков

    (обновлено: )5210
    В ЕС планируют упростить переброску войск и военной техники между отдельными странами-членами. Отмечается, что меры принимаются на фоне обострения отношений с Россией.
    Бронетанковые подразделения США на стрельбах в Латвии
    REUTERS Ints Kalnins

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Европейский Союз на  фоне обострения отношений с Россией намерен облегчить переправку солдат и военной техники между отдельными странами-членами.

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    Для этого планируется упростить пограничные формальности и оборудовать дороги, мосты и железные дороги для перевозки танков и другой тяжелой техники. Об этом говорится в плане Еврокомиссии, сообщает dw.com.

    Согласно этому документу, дороги, мосты и железные дороги в ЕС до конца 2019 года должны подвергнуться проверке на пригодность для транспортировки военной техники.

    В документе отмечается, что в настоящее время многие виды военного оборудования из-за особо тяжелого веса и крупных габаритов не могут транспортироваться в ЕС повсеместно. На основе проведенного анализа будет решено, какие участки транспортной сети в ЕС нуждаются в срочной реновации. Дополнительные средства на реновацию с 2020 года будут выделяться из бюджета Евросоюза.

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