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    Во Франции водитель попытался сбить группу военных

    (обновлено: )12010
    Инцидент произошел в коммуне Варс-Альер-э-Риссе, неподалеку от казармы. Сообщается, что водитель дважды оскорбил военнослужащих, прежде чем скрыться с места происшествия.
    Операция военных Sentinelle во Франции. Архивное фото
    Claude Truong-Ngoc / Wikimedia Commons

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Автомобилист попытался сбить группу военнослужащих, утром в четверг вышедших на пробежку во французском департаменте Изер, передает телеканал BFMTV.

    Инцидент произошел в коммуне Варс-Альер-э-Риссе, неподалеку от казармы.

    Сообщается, что водитель дважды оскорбил военнослужащих, прежде чем скрыться с места происшествия.

    Как сообщает портал France Info, "информации о том, было ли произошедшее терактом, пока нет".

    Полиция Франции
    REUTERS Regis Duvignau
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    По информации местного издания Dauphiné Libéré, в настоящее время ведутся розыски автомобиля марки Peugeot, ставшего нарушителем спокойствия.

    В настоящее время в коммуне Треб неподалеку от города Каркасон проходит прощание с жертвами теракта, произошедшего в минувшую пятницу. Участие в траурных церемониях принимают премьер-министр страны Эдуар Филипп и глава МВД Жерар Коллон.

    В прошлую пятницу в департаменте Од на юге Франции произошла серия нападений. Проживавший в Каркасоне 26-летний выходец из Марокко Редуан Лакдим напал на автомобилиста, ранив его и убив его пассажира, отобрал его машину и напал на возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев.

    Затем он приехал к супермаркету Super U в соседней коммуне Треб и захватил там заложников. В результате штурма Лакдим был ликвидирован. Ранее сообщалось, что общее число жертв нападения составило три человека, 16 человек ранены, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Ответственность за серию нападений на юге Франции на себя взяла ИГ (террористическая группировка).

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