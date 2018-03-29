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    Американский штат Массачусетс признал Голодомор в Украине геноцидом

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    Посольство Украины в США уточнило, что на сегодняшний день Голодомор в Украине 1932-33 гг. признан геноцидом уже в девяти американских штатах.

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Американский штат Массачусетс признал Голодомор в Украине 1932-33 гг. геноцидом украинского народа, сообщает посольство Украины в США. 

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    "Еще один американский штат присоединился к признанию Голодомора в Украине 1932-1933 гг. геноцидом против украинского народа. Губернатор штата Массачусетс Чарльз Бейкер издал соответствующую прокламацию", — говорится в сообщении украинского диппредставительства на странице в Facebook.

    Facebook Посольства Украины в США
    Сообщение посольства Украины в США о признании Голодомора

    В посольстве приветствуют решение штата Массачусетс и благодарят "народ США за солидарность и поддержку в восстановлении исторической справедливости в память о миллионах жертв, умерших от произвола режима Сталина".

    "На сегодня Голодомор в Украине признан геноцидом уже в девяти штатах США: Вашингтоне, Висконсине, Иллинойсе, Массачусетсе, Мичигане, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Орегоне и Пенсильвании", — добавили в посольстве.

    Facebook Посольства Украины в США
    Штат Массачусетс признал Голодомор в Украине геноцидом

    Ранее президент Петр Порошенко призвал парламент Австрии признать Голодомор в Украине геноцидом. 

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