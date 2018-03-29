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    Мэй и Меркель договорились противостоять "усилившейся агрессии РФ"

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    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ (55)

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    В заявлении офиса британского премьера отмечается, что "канцлер и премьер-министр сошлись на необходимости продолжения совместной работы по противостоянию усилившейся агрессии со стороны России".
    Тереза Мэй и Ангела Меркель. Архивное фото
    REUTERS Kai Pfaffenbach

    КИЕВ, 29 мар – РИА Новости Украина, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и канцлер Германии Ангела Меркель договорились вместе противостоять "усилившейся агрессии со стороны России", говорится в заявлении официального представителя канцелярии офиса британского премьера по итогам телефонного разговора Мэй и Меркель.

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    "Премьер-министр начала разговор с того, что поблагодарила канцлера за надежную поддержку и солидарность после произошедшего в Солсбери нападения. Канцлер и премьер-министр сошлись на необходимости продолжения совместной работы по противостоянию усилившейся агрессии со стороны России", — говорится в заявлении.

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    Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ РФ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство.

    Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории Минобороны Великобритании. Великобритания выслала 23 российских дипломата, Россия ответила тем же. На данный момент почти 30 стран, в том числе и Украина, из солидарности с Британией объявили о высылке российских дипломатов.

    "Они (Мэй и Меркель) также обсудили исключение (Евросоюза —ред.) из-под действия новых ввозных пошлин Соединенных Штатов на сталь и алюминий. Два лидера обсудили также важность иранского ядерного соглашения и договорились остаться на связи по данным вопросам", — отмечается в сообщении.

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    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва даст адекватный ответ на высылку российских дипломатов и закрытие генконсульства России в США.

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