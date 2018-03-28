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    В США сообщили, когда на МКС начнут летать частные космические корабли

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    В американском космическом агентстве озвучили сроки, когда состоится первый полет двух американских астронавтов к МКС на частном космическом корабле Crew Dragon.
    Старт ракеты Falcon 9 с космодрома во Флориде. Архивное фото
    REUTERS/Baz Ratner Steve Nesius

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Первый полет двух американских астронавтов к МКС на частном космическом корабле Crew Dragon, который разработала принадлежащая Илону Маску компания SpaceX, назначен на апрель 2019 года, следует из доклада НАСА.

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    В докладе отмечается, что второй испытательный полет Crew Dragon назначен на ноябрь 2019 года.

    Космический корабль Dragon-2, известный также как Crew Dragon, представляет собой частный многоразовый пилотируемый космический корабль компании SpaceX, разработанный по заказу NASA в рамках программы Commercial Crew Development. Ожидается, что он будет выводиться ракетой-носителем Falcon 9. Пилотируемый Dragon был впервые представлен 30 мая 2014 года.

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