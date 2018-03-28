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    В мире

    В Китае появился "киоск-автомат" по продаже автомобилей

    (обновлено: )73
    По информации китайских СМИ, первый "киоск-автомат" Super Test-Drive Center работает без вмешательства человека и выдает автомобили для трехдневного тест-драйва.
    Киоск-автомат по продаже автомобилей в Китае
    Alibaba

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. В китайском городе Гуанчжоу появился первый "киоск-автомат" Super Test-Drive Center.

    Он работает без вмешательства человека и выдает автомобили для трехдневного тест-драйва, сообщает The Verge.

    Тест-драйв можно заказать через специальное мобильное приложение. Время ожидания машины после авторизации — 10 минут.

    Alibaba
    Киоск-автомат по продаже автомобилей в Китае

    Ранее сообщалось, что китайские военные экспериментируют с дистанционно управляемыми танками. Недавно по телевидению Пекина продемонстрировали кадры полевых испытаний новых боевых машин в новостном выпуске, уточнив, что следующим шагом станет оснащение танков системами, использующими искусственный интеллект.

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