В Китае появился "киоск-автомат" по продаже автомобилей

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. В китайском городе Гуанчжоу появился первый "киоск-автомат" Super Test-Drive Center.

Он работает без вмешательства человека и выдает автомобили для трехдневного тест-драйва, сообщает The Verge.

Тест-драйв можно заказать через специальное мобильное приложение. Время ожидания машины после авторизации — 10 минут.

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Ранее сообщалось, что китайские военные экспериментируют с дистанционно управляемыми танками. Недавно по телевидению Пекина продемонстрировали кадры полевых испытаний новых боевых машин в новостном выпуске, уточнив, что следующим шагом станет оснащение танков системами, использующими искусственный интеллект.