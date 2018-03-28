В Пакистане диктором на телеканале впервые будет работать трансгендер

KOHENOOR NEWS
КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина.
В Пакистане телеканал впервые взял на работу диктора-трансгендера, сообщает ВВС.
Марвиа Малик ранее была мужчиной, у нее есть журналистское образование и ранее она работала моделью.
После трех месяцев стажировки на работу ее взял частный телеканал Kohenoor.
Как отмечает сама Марвиа, эта работа поможет улучшить отношение к трансгендеров в стране.
Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп подписал меморандум, запрещающий службу в армии трансгендерам, следует из распространенного Белым домом документа.