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    В мире

    В Пакистане диктором на телеканале впервые будет работать трансгендер

    (обновлено: )53
    Марвиа Малик ранее была мужчиной, у нее есть журналистское образование, но она работала моделью. После трех месяцев стажировки на работу ее взял частный телеканал Kohenoor.
    Марвиа Малик
    KOHENOOR NEWS

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. 

    Дуда Салаберт (Duda Salabert), 36-летний трансгендер, позиционирующий себя как женщина, хочет стать первым трансгендером в Сенате Бразилии (верхней палате парламента)
    diariodequixada.com.br
    В Бразилии ждут первого сенатора - трансгендера
    В Пакистане телеканал впервые взял на работу диктора-трансгендера, сообщает ВВС.

    Марвиа Малик ранее была мужчиной, у нее есть журналистское образование и ранее она работала моделью.

    После трех месяцев стажировки на работу ее взял частный телеканал Kohenoor.

    Как отмечает сама Марвиа, эта работа поможет улучшить отношение к трансгендеров в стране.

    Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп подписал меморандум, запрещающий службу в армии трансгендерам, следует из распространенного Белым домом документа.

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