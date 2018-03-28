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    Почти 160 стран заявили, что Лондон должен предъявить данные по Солсбери

    Тема:

    Отравление Скрипаля. Британия против России (148)

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    В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-сотрудник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению причастно российское государство.
    Флаг Великобритании
    AFP PHOTO/Ishara S. KODIKARA

    КИЕВ, 28 мар – РИА Новости Украина, Мария Табак. Британия должна предоставить доказательства причастности России к инциденту в Солсбери. Такого мнения придерживаются почти 160 стран "не из западного блока", заявил журналистам пресс-секретарь российского посольства в Лондоне.

    Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-сотрудник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Вслед за Британией ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и другие страны приняли решение о высылке российских дипломатовв связи с инцидентом в Солсбери.

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    "Мы обратили внимание на заявление премьер-министра. Нюансы могут меняться, но главное остается прежним. Даже если бы госпожа Мэй сказала, что она абсолютно уверена, что Россия несет ответственность за инцидент в Солсбери, она должна была бы представить все доказательства России, международному сообществу и британской общественности. Таково мнение почти 160 стран, не являющихся членами западного блока. Очевидно, что в более широком мире никто не воспринимает слова Британии как должное", — сказал пресс-секретарь посольства России.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва даст адекватный ответ на высылку российских дипломатов и закрытие генконсульства России в США.

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