Почти 160 стран заявили, что Лондон должен предъявить данные по Солсбери

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КИЕВ, 28 мар – РИА Новости Украина, Мария Табак. Британия должна предоставить доказательства причастности России к инциденту в Солсбери. Такого мнения придерживаются почти 160 стран "не из западного блока", заявил журналистам пресс-секретарь российского посольства в Лондоне.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-сотрудник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Вслед за Британией ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и другие страны приняли решение о высылке российских дипломатовв связи с инцидентом в Солсбери.

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"Мы обратили внимание на заявление премьер-министра. Нюансы могут меняться, но главное остается прежним. Даже если бы госпожа Мэй сказала, что она абсолютно уверена, что Россия несет ответственность за инцидент в Солсбери, она должна была бы представить все доказательства России, международному сообществу и британской общественности. Таково мнение почти 160 стран, не являющихся членами западного блока. Очевидно, что в более широком мире никто не воспринимает слова Британии как должное", — сказал пресс-секретарь посольства России.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва даст адекватный ответ на высылку российских дипломатов и закрытие генконсульства России в США.