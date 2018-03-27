В Великобритании вандалы осквернили новый памятник Дэвиду Боуи

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Первый в мире памятник легендарному британскому певцу и композитору Дэвиду Боуи, который был на днях установлен в британском городе Эйлсбери, осквернен вандалами.

По информации The Independent, неизвестные злоумышленники частично испортили краской саму скульптуру, а также оставили надписи рядом с ней.

— The Independent (@Independent) 27 марта 2018 г.

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Напомним, скульптуру назвали "Земной посланник". Композиция состоит из сценических образов Боуи, в том числе есть его знаменитый образ Зигги Стардаста. Памятник воспроизводить песни музыканта. Каждый час поклонники могут услышать через вмонтированные в памятник колонки хиты Боуи.

Дэвид Боуи умер 11 января в возрасте 69 лет. Причиной смерти рок-музыканта стал рак печени. О том, что он болен, знал лишь ближайший круг друзей легендарного исполнителя.