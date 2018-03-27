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    В Канаде легализовали медицинский героин и метадон

    (обновлено: )6220
    Как отмечается, участники программ заместительной терапии смогут получать рецептурный героин вне лечебных заведений, "таким образом получив возможность балансировать свои ежедневные обязанности и лечение".
    Торонто, Канада
    RIA News Мария Табак

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Канада решила существенно облегчить доступ населения к рецептурному героину и метадону. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Канады.

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    "Правительство Канады убирает барьеры для доступа к диацетилморфину (рецептурного героина) и метадона для лечения наркотической зависимости. Эти изменения позволят канадцам получить больший доступ к различным вариантам лечения", — говорится в заявлении Минздрава.

    Отныне участники программ заместительной терапии смогут получать рецептурный героин вне лечебных заведений, "таким образом получив возможность балансировать свои ежедневные обязанности и лечение".

    В отношении метадона, то теперь врачам, которые выписывают его, не придется каждый раз обращаться в правительство за специальным разрешением

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