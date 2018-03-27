В Канаде легализовали медицинский героин и метадон

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Канада решила существенно облегчить доступ населения к рецептурному героину и метадону. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Канады.

"Правительство Канады убирает барьеры для доступа к диацетилморфину (рецептурного героина) и метадона для лечения наркотической зависимости. Эти изменения позволят канадцам получить больший доступ к различным вариантам лечения", — говорится в заявлении Минздрава.

Отныне участники программ заместительной терапии смогут получать рецептурный героин вне лечебных заведений, "таким образом получив возможность балансировать свои ежедневные обязанности и лечение".

В отношении метадона, то теперь врачам, которые выписывают его, не придется каждый раз обращаться в правительство за специальным разрешением