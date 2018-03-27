Джонсон благодарен странам, рискующим "навлечь на себя возмездие Кремля"

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КИЕВ, 27 мар – РИА Новости Украина, Мария Табак. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон поблагодарил страны, объявившие о высылке российских дипломатов, отметив, что они сознательно пошли на риск навлечь на себя "возмездие со стороны Кремля".

"Я должен подчеркнуть, что те страны, которые решили выслать российских дипломатов, сознательно рискнули навлечь на себя возмездие со стороны Кремля. И я знаю, что говорю сейчас не только от своего лица, но и от лица всех парламентариев, я выражаю глубокую благодарность этим странам", — сказал Джонсон, выступая в парламенте.

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Ранее 14 стран ЕС, а также США, Канада и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.

В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле в связи с "делом Скрипаля".

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая 14 марта в британском парламенте, обвинила Россию в причастности к отравлению веществом А-234 бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Российский МИД отверг обвинения, а посольство РФ в Лондоне направило в Форин-офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП. В качестве ответной меры Мэй выбрала высылку российских дипломатов. При этом Британия попросила отправить домой более трети российского дипсостава.

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Осужденный за госизмену экс-полковник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Вместе с ними пострадал один сотрудник полиции. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.