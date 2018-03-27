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    Джонсон благодарен странам, рискующим "навлечь на себя возмездие Кремля"

    Тема:

    Отравление Скрипаля. Британия против России (140)

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    Глава Британского МИД уверен, что "те страны, которые решили выслать российских дипломатов, сознательно рискнули навлечь на себя возмездие со стороны Кремля".
    Борис Джонсон. Архивное фото
    OLI SCARFF / AFP

    КИЕВ, 27 мар – РИА Новости Украина, Мария Табак. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон поблагодарил страны, объявившие о высылке российских дипломатов, отметив, что они сознательно пошли на риск навлечь на себя "возмездие со стороны Кремля".

    Экс-полковник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
    Коллаж Sky News
    Зачем отравили Скрипаля?

    "Я должен подчеркнуть, что те страны, которые решили выслать российских дипломатов, сознательно рискнули навлечь на себя возмездие со стороны Кремля. И я знаю, что говорю сейчас не только от своего лица, но и от лица всех парламентариев, я выражаю глубокую благодарность этим странам", — сказал Джонсон, выступая в парламенте.

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    Ранее 14 стран ЕС, а также США, Канада и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.

    В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле в связи с "делом Скрипаля".

    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая 14 марта в британском парламенте, обвинила Россию в причастности к отравлению веществом А-234 бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Российский МИД отверг обвинения, а посольство РФ в Лондоне направило в Форин-офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП. В качестве ответной меры Мэй выбрала высылку российских дипломатов. При этом Британия попросила отправить домой более трети российского дипсостава.

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    Осужденный за госизмену экс-полковник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Вместе с ними пострадал один сотрудник полиции. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.

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