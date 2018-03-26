наверх
26.03.201823:01
Курсы валют НБУ
  • USD26.27+ 0.01
  • EUR32.43+ 0.09
Рубрики
Ещё
    В мире

    Исландия приостановила диалог на высоком уровне с российскими властями

    Тема:

    Отравление Скрипаля. Британия против России (136)

    78
    Согласно заявлению властей, "правительство Исландии призывает российские власти дать ясный ответ на важные вопросы, касающиеся расследования, и полностью сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО)".
    Государственный флаг Исландии в исландском городе Коупавогюр
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Власти Исландии временно приостанавливают двусторонний диалог с российскими властями из-за инцидента в Солсбери, где был отравлен бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщается на сайте правительства Исландии.

    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Бортник: на место высланных 13-ти российских дипломатов приедут 13 новых

    "Все ближайшие союзники и партнеры Исландии решили принять меры в отношении России в связи с атакой в Солсбери, включая северные страны, большую часть членов НАТО, а также несколько стран ЕС. Среди мер, принятых Исландией, — временная приостановка двустороннего диалога с российскими властями на высоком уровне", — сообщается на сайте правительства.

    В заявлении правительства сообщается, что ранее "посла Российской Федерации в Исландии вызвали в исландский МИД и сообщили ему о решении".

    Согласно заявлению, "правительство Исландии призывает российские власти дать ясный ответ на важные вопросы, касающиеся расследования, и полностью сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО)".

    Ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.

    В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Последствия пожара в ТЦ "Зимняя вишня"
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
    Апелляционный суд Киева
    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест
    Директор центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Посольство РФ в Великобритании
    Отравление Скрипаля. Британия против России