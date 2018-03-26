Исландия приостановила диалог на высоком уровне с российскими властями

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Власти Исландии временно приостанавливают двусторонний диалог с российскими властями из-за инцидента в Солсбери, где был отравлен бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщается на сайте правительства Исландии.

"Все ближайшие союзники и партнеры Исландии решили принять меры в отношении России в связи с атакой в Солсбери, включая северные страны, большую часть членов НАТО, а также несколько стран ЕС. Среди мер, принятых Исландией, — временная приостановка двустороннего диалога с российскими властями на высоком уровне", — сообщается на сайте правительства.

В заявлении правительства сообщается, что ранее "посла Российской Федерации в Исландии вызвали в исландский МИД и сообщили ему о решении".

Согласно заявлению, "правительство Исландии призывает российские власти дать ясный ответ на важные вопросы, касающиеся расследования, и полностью сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО)".

Ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.