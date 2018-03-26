наверх
26.03.201822:23
Курсы валют НБУ
  • USD26.27+ 0.01
  • EUR32.43+ 0.09
Рубрики
Ещё
    В мире

    Биткоин рухнул, не дождавшись позитивных новостей на рынке

    Тема:

    Охота на торговцев биткоинами в Украине (76)

    (обновлено: )410
    По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 20.12 биткоин дешевел на 5,37%, до 8,117 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта опускалась в цене на 6,53%, до 7,968 тысячи долларов, на GDAX - на 6,73%, до 7,97 тысячи долларов.
    Криптовалюта биткойн
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Криптовалюта биткоин (bitcoin) в понедельник вечером продолжает дешеветь в отсутствие позитивных новостей криптовалютного рынка, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

    Криптовалюта биткойн
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Не рано ли хоронить биткоин?

    По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 20.12 биткоин дешевел на 5,37%, до 8,117 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта опускалась в цене на 6,53%, до 7,968 тысячи долларов, на GDAX — на 6,73%, до 7,97 тысячи долларов.

    Что касается альтернативных криптовалют, то Ethereum дешевел на CoinMarketCap на 6,92%, до 486,61 доллара, Ripple — снижался в стоимости на 6,04%, до 0,601 доллара, Bitcoin Cash — на 6,78%, до 912,4 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 309,1 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 44% всего рынка криптовалют.

    "За последние дни отсутствие положительных новостей в области криптовалют приводит к медленной стагнации курса биткоина, которая прерывается редкими попытками части игроков разогнать курс, но они не могут переломить общий тренд и завершаются снижением биткоина до прежних значений", — прокомментировал РИА Новости директор Центра экономических исследований Университета "Синергия" Андрей Коптелов.

    По мнению эксперта, в настоящее время рынок криптовалют слаб, чтобы привлечь активных инвесторов. "Количество тех, кто хочет уйти с этого рынка пока превышает количество тех, кто хочет на него войти. Поэтому на этой неделе без положительных изменений новостного фона мы увидим продолжающуюся стагнацию курса биткоина", — добавил он.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Последствия пожара в ТЦ "Зимняя вишня"
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
    Апелляционный суд Киева
    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест
    Директор центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Вид на здание Белого дома в Вашингтоне
    Отравление Скрипаля. Британия против России