Израиль получит от США рекордные $700 млн на ПРО

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Израиль получит от США в 2018 году рекордные 705 миллионов долларов на программы противоракетной обороны, сообщил министр обороны еврейского государства Авигдор Либерман.

Американцы помогают своему главному ближневосточному союзнику выстроить многоуровневую систему ПРО, способную противостоять широкому спектру ракетных угроз — от палестинских "кассамов", "градов" и ливанских "катюш" с дальностью в несколько десятков километров до сирийских "скадов" и иранских "шихабов", которые планируется сбивать за пределами земной атмосферы.

"Я рад объявить, что Конгресс США утвердил рекордную сумму на противоракетную оборону — 705 миллионов в 2018 году. Мы продолжим развивать многоуровневую ПРО. Враги, которые попытаются испытать нас на прочность, будут поражены нашими возможностями", — говорится в заявлении главы военного ведомства.

Либерман сообщил, что собирается лично поблагодарить конгрессменов на встрече с американской парламентской делегацией, которая приезжает в Израиль на этой неделе.

Сейчас финансирование ПРО выведено за рамки соглашения об американской военной помощи Израилю, которая составляет 3,1 миллиарда долларов в год. Новый меморандум, который будет действовать с 2019 по 2028 годы, предполагает выделение еврейскому государству 3,8 миллиарда долларов ежегодной военной помощи, включая 0,5 миллиарда на нужды противоракетной обороны.

Читайте также: Ядерная доктрина США закончится новой гонкой вооружений

Ранее сообщалось, что президенты США Дональд Трамп и Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер Германии Ангела Меркель обеспокоены заявлениями российского президента Владимира Путина по ядерному оружию.