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    ООН: до конца века многие животные исчезнут с планеты навсегда

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    По мнению экспертов, уже к 2100 году более половины видов животных и птиц в Африке вымрет. Высыхание африканских озер приведет к гибели растений и обеднению африканской флоры.
    Носорог
    RIA News Валерий Шустов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. За несколько десятилетий биологическое разнообразие в мире существенно сократится, многие виды животных, птиц, рыб и растений исчезнут с планеты навсегда, сообщили эксперты Организации Объединенных Наций.

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    RIA News Игорь Михалев | Перейти в фотобанк
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    Об этом говорится в их отчете об угрозах экосистемам Европы, Северной и Южной Америки, Центральной Азии, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона, говорится в докладе IPBES.

    По мнению экспертов, уже к 2100 году более половины видов животных и птиц в Африке вымрет. Высыхание африканских озер приведет к гибели растений и обеднению африканской флоры.

    К 2050 году численность населения в Африке увеличится вдвое — с 1,25 до 2,5 миллиардов людей.

    К 2050 году в Юго-Восточной Азии исчезнет до 90% кораллов. Этот процесс необратим даже в случае замедления глобального потепления. До 2048 года регион может остаться без рыбных ресурсов, если темпы промышленной ловли не будут снижены.

    Вымирание угрожает также ряду биологических видов в Америке. Ученые отмечают, что после открытия континента количество видов в регионе сократилась на 31%. К 2050 году этот показатель, по прогнозам, составит 40%.

    Напомним, на острове Мана в Новой Зеландии умерла птица олуш Найджел, которая была первой птицей этого вида, поселившаяся в окрестностях Веллингтона за последние 40 лет.

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