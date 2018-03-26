Во Франции арестовали политика, который радовался смерти полицейского из-за теракта

Фото из открытых источников

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Французский политик Стефан Пуссье арестован за размещение в Twitter радостных сообщений в связи со смертью полицейского в результате теракта в городе Треб.

В своих сообщениях в Twitter Стефан Пуссье радовался смерти подполковника жандармерии Арно Бельтрама, который обменял себя на заложницу, и отметил, что это "прекрасно", сообщает ВВС.

Он добавил, что теперь у президента Франции Эммануэля Макрона будет на одного избирателя меньше.

Пуссье в свои сообщениях объяснял, что считает французскую полицию виновной в смерти своего друга, екоактивиста Реми Фреса, который погиб во время столкновений с полицейскими в 2014 году от гранаты.

По сообщениям французских СМИ, политика могут обвинить в публичном оправдании терроризма. По информации Le Monde, за это ему грозит наказание в семь лет и штраф в 100 тысяч евро.

Стефан Пуссьє был кандидатом в депутаты французского парламента от леворадикальной партии "Непокорная Франция" на парламентских выборах 2017 года. Партия назвала его сообщение "позорными и неприличными" и исключила из своих рядов.