Могерини провела в Брюсселе консультации с отозванным из РФ послом ЕС

КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини провела в воскресенье первые консультации с вызванным из Москвы послом Евросоюза в РФ Маркусом Эдерером, сообщили в европейской внешнеполитической службе.

"Верховный представитель ЕС (по внешней и оборонной политике) Федерика Могерини провела сегодня консультации с главой делегации Европейского союза в Российской Федерации Маркусом Эдерером, который прибыл в Брюссель после того, как его отозвали для консультаций в соответствии с просьбой Европейского совета в пятницу", — говорится в распространенном в воскресенье сообщении.

"Эдерер продолжит институциональные консультации в ближайшие дни", — отмечается в сообщении.

Напомним, Евросоюз решил отозвать на консультации посла из России, а отдельные страны ЕС будут в ближайшие дни принимать решения о том, хотят ли они ввести свои дополнительные меры в отношении России в связи с инцидентом в Солсбери.

Ранее уже Великобритания и Россия обменялись дипломатическими демаршами: выслали по 23 дипломата. Также в России было закрыто генеральное консульство Великобритании в Санкт-Петербурге и запрещена деятельность Британского совета.