Пассажирский паром терпит бедствие у берегов Южной Кореи

КИЕВ, 25 мар – РИА Новости Украина. Пассажирский паром, на борту которого находятся 192 человека, налетел на риф у юго-западного побережья Южной Кореи, к месту инцидента для проведения спасательной операции направлены катера береговой охраны и несколько гражданских судов.

По данным агентства Ренхап, судно налетело на риф примерно в 15.47 по местному времени (09.47 по Киеву). Согласно оценке сотрудников береговой охраны, к настоящему времени признаков подтопления парома в результате столкновения нет, об угрозе опрокидывания судна также пока не сообщается.

На кадрах видеозаписи, сделанной одним из пассажиров, которую разместило у себя на сайте агентство Ренхап, видно, что большинство пассажиров в спасательных жилетах собрались на палубе парома. Признаков паники среди людей не наблюдается.

На борту судна в момент инцидента находились 187 пассажиров и пятеро членов экипажа. В район столкновения парома направлены катера береговой охраны, а также несколько гражданских судов, которые находились поблизости.

Смотрите также: Паром с 300 пассажирами сел на мель во французском Кале