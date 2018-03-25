наверх
25.03.201813:19
Курсы валют НБУ
  • USD26.25- 0.03
  • EUR32.33+ 0.05
Рубрики
Ещё
    В мире

    Пассажирский паром терпит бедствие у берегов Южной Кореи

    (обновлено: )80
    Паром, на борту которого находятся 192 человека, налетел на риф у юго-западного побережья Южной Кореи. Большинство из 200 пассажиров в спасательных жилетах собрались на палубе судна.
    Крушение парома. Архивное фото
    REUTERS Sigit Pamungkas

    КИЕВ, 25 мар – РИА Новости Украина. Пассажирский паром, на борту которого находятся 192 человека, налетел на риф у юго-западного побережья Южной Кореи, к месту инцидента для проведения спасательной операции направлены катера береговой охраны и несколько гражданских судов.

    Паром столкнулся с круизным лайнером в порту Барселоны
    Видео La Vanguardia
    Паром столкнулся с круизным лайнером в порту Барселоны

    По данным агентства Ренхап, судно налетело на риф примерно в 15.47 по местному времени (09.47 по Киеву). Согласно оценке сотрудников береговой охраны, к настоящему времени признаков подтопления парома в результате столкновения нет, об угрозе опрокидывания судна также пока не сообщается.

    На кадрах видеозаписи, сделанной одним из пассажиров, которую разместило у себя на сайте агентство Ренхап, видно, что большинство пассажиров в спасательных жилетах собрались на палубе парома. Признаков паники среди людей не наблюдается.

    На борту судна в момент инцидента находились 187 пассажиров и пятеро членов экипажа. В район столкновения парома направлены катера береговой охраны, а также несколько гражданских судов, которые находились поблизости.

    Смотрите также: Паром с 300 пассажирами сел на мель во французском Кале

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест
    Директор центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Президент РФ Владимир Путин
    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире