Во всех странах мира отметят Час Земли

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. В субботу, 24 марта, в 20.30 по местному времени по всему миру пройдет международная экологическая акция Час Земли.

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Всемирный фонд природы, который инициировал эту акцию, призывает людей по всей планете на час выключить свет и все электроприборы.

Это нужно, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам планеты.

В Украине 33 города присоединились к Часу Земли.

Украина участвует в акции на протяжении десяти лет. Так, в этом году в Киеве на час выключат подсветку Золотых ворот и монумента Родина-Мать.