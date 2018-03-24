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    Во всех странах мира отметят Час Земли

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    Всемирный фонд природы, который инициировал эту акцию, призывает людей по всей планете на час выключить свет и все электроприборы.
    Планета Земля
    RIA News | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. В субботу, 24 марта, в 20.30 по местному времени по всему миру пройдет международная экологическая акция Час Земли.

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    Всемирный фонд природы, который инициировал эту акцию, призывает людей по всей планете на час выключить свет и все электроприборы.

    Это нужно, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам планеты.

    В Украине 33 города присоединились к Часу Земли. 

    Украина участвует в акции на протяжении десяти лет. Так, в этом году в Киеве на час выключат подсветку Золотых ворот и монумента Родина-Мать. 

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