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    Семья из США с малолетними детьми найдена мертвой в Мексике

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    Американская семья приехала в Мексику 15 марта, а 21 марта они уже планировали вернуться. Однако этого не произошло, и их друзья забили тревогу.
    Американская семья, найденная мертвой в Мексике
    informador.mx

    КИЕВ, 24 мар – РИА Новости Украина. Четыре гражданина США, бывшие членами одной семьи, обнаружены мертвыми в мексиканском курортном городе Тулум, сообщает генеральная прокуратура штата Кинтана-Роо.

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    "Генпрокуратура штата информирует, что власти ведут расследование по факту обнаружения четырех тел без признаков жизни (двое мужчин и две женщины) в туристическом комплексе в Тулуме. Во время проверки не обнаружено следов насилия ни на телах, ни в помещении", — говорится в сообщении ведомства.

    По предварительной информации, американская семья приехала в Мексику 15 марта, а 21 марта они уже планировали вернуться. Однако этого не произошло, и их друзья забили тревогу, отмечает портал Informador.

    Судя по опубликованным в сетях фотографиям, среди умерших в Мексике американцев — двое детей, мальчик и девочка.

    Ранее сообщалось, что в Мексике жестоко убили известную модель.

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