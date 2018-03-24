Семья из США с малолетними детьми найдена мертвой в Мексике

КИЕВ, 24 мар – РИА Новости Украина. Четыре гражданина США, бывшие членами одной семьи, обнаружены мертвыми в мексиканском курортном городе Тулум, сообщает генеральная прокуратура штата Кинтана-Роо.

"Генпрокуратура штата информирует, что власти ведут расследование по факту обнаружения четырех тел без признаков жизни (двое мужчин и две женщины) в туристическом комплексе в Тулуме. Во время проверки не обнаружено следов насилия ни на телах, ни в помещении", — говорится в сообщении ведомства.

По предварительной информации, американская семья приехала в Мексику 15 марта, а 21 марта они уже планировали вернуться. Однако этого не произошло, и их друзья забили тревогу, отмечает портал Informador.

Судя по опубликованным в сетях фотографиям, среди умерших в Мексике американцев — двое детей, мальчик и девочка.

Ранее сообщалось, что в Мексике жестоко убили известную модель.