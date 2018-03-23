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    В мире

    В Барселоне вспыхнули столкновения между полицией и протестующими

    Тема:

    Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление? (258)

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    Участники акции протеста попытались подойти к зданию правительства Испании в Каталонии и прорвать полицейский кордон. Полиция применила резиновые дубинки.
    Столкновения в Барселоне, 23 марта 2018
    twitter.com/CataloniaHelp1

    КИЕВ, 23 мар – РИА Новости Украина. Столкновения произошло в пятницу между митингующими и каталонской полицией у здания представительства правительства Испании в Каталонии.

    Карлес Пучдемон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Побег Пучдемона ударит по Каталонии — эксперт

    Участники акции протеста попытались подойти к зданию, расположенному в Барселоне, и попытались прорвать полицейский кордон. Mossos d'Esquadra применили резиновые дубинки.

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    Акции протеста начались в Барселоне и других каталонских городах после того, как судья Верховного суда Испании Пабло Льярена предъявил обвинения 25 каталонским политикам в связи с незаконным референдумом о независимости, 13 из них — в организации восстания. Пятеро политиков, в том числе кандидат на пост главы женералитета Жорди Туруль, арестованы. Кроме того, судья выдал международные ордера на арест шести политиков, находящихся за пределами Испании, в том числе Карлеса Пучдемона.

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