Появились подробности захвата заложников во Франции

ERIC CABANIS / AFP

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Ликвидированный после череды нападений на юге Франции Редуан Лакдим угрожал взорвать магазин, в котором он удерживал в заложниках жандарма, заявил в пятницу в ходе пресс-конференции прокурор Парижа Франсуа Моленс.

"Он зашел в супермаркет, крича "Аллах Акбар" и крича, что он солдат ИГ… Он выстрелил в человека и сотрудника магазина, которые умерли на месте", — рассказал Моленс, добавив, что на момент захвата заложников в магазине "находилось около 50 человек".

По его словам, через некоторое время заложников сменил подполковник жандармерии, вместе со своим подразделением прибывший к супермаркету.

ERIC CABANIS / AFP Захват заложников во Франции

"Он (Лакдим), угрожая жандарму своим оружием, потребовал у него магазин с патронами и пообещал все взорвать в случае, если жандармерия решит вмешаться", — добавил Моленс.

Лакдим впоследствии открыл огонь по своему пленнику, подполковник получил тяжелые ранения. Сейчас за его жизнь борются врачи.

Прокурор подчеркнул, что "уровень террористической угрозы на территории Франции не ослаб".

@Lies_Breaker Вооруженный мужчина захватил заложников в супермаркете во Франции

Серия нападений произошла в департаменте Од на юге Франции в пятницу. Проживавший в Каркасоне 26-летний выходец из Марокко по имени Редуан Лакдим напал на автомобилиста, ранив его и убив его пассажира, отобрал его машину и напал на возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев. Затем он приехал к супермаркету Super U в соседней коммуне Треб и захватил там заложников. В результате штурма Лакдим был ликвидирован. Общее число жертв нападения составило три человека. Ответственность за серию нападений на юге Франции на себя взяла ИГ. В результате череды атак три человека погибли, еще 16 получили ранения.