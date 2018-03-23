наверх
23.03.201822:20
Курсы валют НБУ
  • USD26.25- 0.03
  • EUR32.33+ 0.05
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Польше снесли шесть памятников советским воинам

    (обновлено: )117110
    В частности, в польском городе Скерневице демонтирован памятник благодарности воинам Красной армии, а в Стшегоме - обелиск в честь воинов Красной армии.
    Рабочий монтирует строительные леса у памятника благодарности Красной армии в центре города Щецин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Шесть памятников советским воинам снесли в Польше за последние несколько дней, сообщил РИА Новости в пятницу руководитель представительства Минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в Польше Алексей Фомичев.

    "Нам стало известно, что только за последние несколько дней власти различных польских населенных пунктов без согласования с российской стороной демонтировали шесть памятников советским воинам", — рассказал собеседник агентства.

    По его данным, в городе Скерневице (Лодзинское воеводство) местными властями демонтирован памятник благодарности воинам Красной армии, в Стшегоме (Нижнесилезское воеводство) местными властями демонтирован обелиск в честь воинов Красной армии, в городе Пулавы (Люблинское воеводство) демонтирован памятник в честь воинов Красной армии.

    Флаг Польши. Архивное фото
    RIA News Владимир Песня
    Польша: война с памятниками советским воинам-освободителям набирает обороты

    В Хощно местные власти приступили к демонтажу памятника советским воинам-освободителям, в Скерневице (Лодзинское воеводство) демонтировали памятную плиту со стоящего на постаменте танка Т-34. В городе Олесьница (Нижнесилезское воеводство) демонтирован памятник советско-польского братства по оружию.

    В связи с происходящим посол России в Польше потребовал немедленно прекратить подобные действия и направил соответствующую ноту в министерство культуры и национального наследия и ее копию в МИД Польши.

    Всего с начала года стало известно о девяти случаях незаконного демонтажа советских памятников и одном акте вандализма.

    Поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя вступили в Польше в силу минувшей осенью. Закон предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, он коснется более чем 450 памятников по всей стране, 230 из которых — это памятники солдатам Красной армии. Все подпадающие под закон памятники должны быть убраны из общественных мест в течение 12 месяцев. При этом данный закон не касается кладбищ и мест захоронений. Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что в Польше ведется война с памятниками и "сознательно, последовательно, масштабно насаждается русофобия в качестве национальной идеи".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Политолог Николай Давидюк. Архивное фото
    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Дональд Трамп
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Президент РФ Владимир Путин
    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире