В Польше снесли шесть памятников советским воинам

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Шесть памятников советским воинам снесли в Польше за последние несколько дней, сообщил РИА Новости в пятницу руководитель представительства Минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в Польше Алексей Фомичев.

"Нам стало известно, что только за последние несколько дней власти различных польских населенных пунктов без согласования с российской стороной демонтировали шесть памятников советским воинам", — рассказал собеседник агентства.

По его данным, в городе Скерневице (Лодзинское воеводство) местными властями демонтирован памятник благодарности воинам Красной армии, в Стшегоме (Нижнесилезское воеводство) местными властями демонтирован обелиск в честь воинов Красной армии, в городе Пулавы (Люблинское воеводство) демонтирован памятник в честь воинов Красной армии.

В Хощно местные власти приступили к демонтажу памятника советским воинам-освободителям, в Скерневице (Лодзинское воеводство) демонтировали памятную плиту со стоящего на постаменте танка Т-34. В городе Олесьница (Нижнесилезское воеводство) демонтирован памятник советско-польского братства по оружию.

В связи с происходящим посол России в Польше потребовал немедленно прекратить подобные действия и направил соответствующую ноту в министерство культуры и национального наследия и ее копию в МИД Польши.

Всего с начала года стало известно о девяти случаях незаконного демонтажа советских памятников и одном акте вандализма.

Поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя вступили в Польше в силу минувшей осенью. Закон предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, он коснется более чем 450 памятников по всей стране, 230 из которых — это памятники солдатам Красной армии. Все подпадающие под закон памятники должны быть убраны из общественных мест в течение 12 месяцев. При этом данный закон не касается кладбищ и мест захоронений. Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что в Польше ведется война с памятниками и "сознательно, последовательно, масштабно насаждается русофобия в качестве национальной идеи".