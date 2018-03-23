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    Захват заложников во Франции. Возросло число погибших

    (обновлено: )131012
    В число погибших входят две жертвы в супермаркете и пассажир автомобиля, на котором злоумышленник приехал к магазину, убитый незадолго до захвата заложников.
    Захват заложников во Франции
    ERIC CABANIS / AFP

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Число погибших при захвате заложников в супермаркете в коммуне Треб на юге Франции возросло до трех, передает в пятницу телеканал BFMTV.

    "По меньшей мере трое погибших и двое раненых вменяются в вину (злоумышленнику) в Требе", — передает телеканал.

    Вместе с тем, официальный представитель МВД Франции Фредерик Де Ланувель в эфире телеканала заявил, что "в этом супермаркете убиты два человека".

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    Телеканал уточнил, что в число погибших входят две жертвы в супермаркете и пассажир автомобиля, на котором злоумышленник приехал к магазину, убитый незадолго до захвата заложников.

    Мужчина, утром в пятницу захвативший заложников в супермаркете в коммуне Треб на юге Франции, продолжает удерживать по меньшей мере одного человека, сообщает BFMTV.

    "В это самое время он удерживает одного человека", — заявил диктор телеканала.

    Также сообщается, что к супермаркету Super U, в котором разворачиваются события, прибыли родные злоумышленника — его мама и две сестры.

    Утром в пятницу вооруженный мужчина захватил заложников в супермаркете Super U в коммуне Треб департамента Од. Место происшествия оцеплено, там проходит полицейская операция. По информации местных СМИ, ссылающихся на прокуратуру, злоумышленник заявил о приверженности "Исламскому государству" (ИГ).

    Сообщалось, что мужчина, вероятно, является выходцем из Марокко и был ранее известен французским спецслужбам. Он требует освобождения главного фигуранта дела о терактах в Париже и Брюсселе Салаха Абдеслама.

    Антитеррористическое подразделение прокуратуры открыло дело в связи с нападением на супермаркет сразу по нескольким статьям, связанным с террористическими объединениями.

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