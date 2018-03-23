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    Корейцы начали продавать мороженое от похмелья

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    Мороженное называется "Gyeondyo-bar", что переводится как "держись". Оно имеет фруктовую оболочку со вкусом грейпфрута.
    Мороженое
    RIA News Сергей Венявский | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. В Южной Корее начали продавать мороженое, которое облегчает симптомы похмелья, сообщает Highsnobiety.

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    Мороженное называется "Gyeondyo-bar", что переводится как "держись". Оно имеет фруктовую оболочку со вкусом грейпфрута, а внутри содержит замороженный сок из плодов конфетного дерева. Как раз этот сок и используется для лечения симптомов похмелья.

    Продукт был изобретен учеными из Южной Кореи.

    Как сообщалось ранее, австралийские ученые из Университета Нового Южного Уэльса и Гарвардской школы медицины (США) разработали новый способ борьбы со старением мышц.

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