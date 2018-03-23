В Индонезии женщины ежедневно преодолевают 4 км вплавь за чистой водой

YUSUF WAHIL / AFP

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Жительница индонезийского острова Сулавеси и другие местные женщины ежедневно преодолевают четыре километра вплавь с целью достать чистую воду для своей общины, сообщает агентство Франс Пресс.

Сельская жительница Мама Хасриа (Mama Hasria) каждый день плавает вверх по течению вдоль мутной реки Мандар до чистых колодцев, построенных вдоль берега. Хасриа привязывает к себе около 200 пустых пластиковых емкостей, куда она позже набирает воду.

YUSUF WAHIL / AFP

Работа 46-летней Хасрии и ее коллег по сбору воды, которые получают около 500 рупий (3,5 цента США) за каждую банку или 7 долларов за весь груз, жизненно важна для примерно 5,8 тыс. семей в районе Тинамбунг.

Как отмечается, жители Тинамбунга годами жаловались на ограниченный доступ к чистой воде в отдаленной рыбацкой деревушке.

"Мы должны собирать воду сверху (по течению — ред.), чтобы пить и готовить, — говорит Хасрия. — Деревенская вода может использоваться только для купания и стирки".

YUSUF WAHIL / AFP

Другие общины борются с аналогичными проблемами в Индонезии, где есть множество экологических проблем, а также загрязненная река Циарум, которая впадает в море недалеко от Джакарты. Десять лет назад Всемирный банк назвал ее самой загрязненной рекой в ​​мире.

В четверг отмечался Всемирный день воды, инициатива ООН, к которой в этом году основное внимание уделяется "основанным на природе" решениям по добыче питьевой воды во всем мире.

Напомним, ранее экологи предупредили, что мусор, скопившийся за зиму, может хлынуть в водоемы Киева в ближайшее время.