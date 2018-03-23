Захвативший заложников во Франции заявил о приверженности ИГ

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Мужчина, захвативший заложников в супермаркете в коммуне Треб на юге Франции, заявил о приверженности "Исламскому государству" (ИГ, террористическая организация), передает телеканал BFMTV со ссылкой на прокуратуру.

Ранее сообщалось, что около 11.15 местного времени (12.15 по Киеву) вооруженный мужчина захватил заложников в супермаркете Super U в коммуне Треб департамента Од.

Место происшествия оцеплено, там проходит полицейская операция.

🔴🇫🇷#FLASH: Parmi les deux personnes touchées par balles figurerait le boucher du magasin dont le décès a été annoncé par le maire. (L'indépendant) pic.twitter.com/g7DmvfP55A — [ Lies⚡️Breaker ] (@Lies_Breaker) 23 марта 2018 г.

Мясник, работавший в супермаркете Super U в коммуне Треб на юге Франции, погиб в результате захвата заложников в пятницу, сообщает газета Depeche du Midi со ссылкой на мэра коммуны Эрика Менасси.

В то же время, выступая в эфире телеканала BFMTV Менасси заявил, что получил информацию о двух погибших.

Ранее сообщалось, что один или два человека получили ранения в ходе захвата заложников.

Утром в пятницу вооруженный мужчина захватил заложников в супермаркете Super U в коммуне Треб департамента Од. Место происшествия оцеплено, там проходит полицейская операция.