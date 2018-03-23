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    Ученые создали уникальную руку, которая переводит речь на язык жестов

    (обновлено: )83
    Новый механизм можно использовать как портативный персональный переводчик. Руку можно брать с собой в общественный транспорт, школу, университет, на работу.
    Ученые создали уникальную руку, которая переводит речь на язык жестов
    vistanews.ru

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. 

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    В Великобритании ученые создали механическую руку, которая может осуществлять перевод озвученных слов, фраз и целых предложений на язык жестов, передает VistaNews.

    Новый механизм можно использовать как портативный персональный переводчик. Руку можно брать с собой в общественный транспорт, школу, университет, на работу. Она не занимает много места и проста в управлении.

    Разработчики собираются дополнить программную составляющую словарями других языков. Создать гаджет можно путем распечатывания деталей на 3D-принтере.

    При этом стоимость девайса не превысит 400 фунтов стерлингов. Для людей с ограниченными возможностями в Великобритании такой переводчик вполне может быть по карману, поэтому ученые надеются, что он найдет себе массовое применение.

    Ранее нидерландские ученые из Гронингенского университета обнаружили, что употребление продуктов с низким содержанием жиров препятствует старению центральной нервной системы.

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