Ученые создали уникальную руку, которая переводит речь на язык жестов

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина.VistaNews.
Новый механизм можно использовать как портативный персональный переводчик. Руку можно брать с собой в общественный транспорт, школу, университет, на работу. Она не занимает много места и проста в управлении.
Разработчики собираются дополнить программную составляющую словарями других языков. Создать гаджет можно путем распечатывания деталей на 3D-принтере.
При этом стоимость девайса не превысит 400 фунтов стерлингов. Для людей с ограниченными возможностями в Великобритании такой переводчик вполне может быть по карману, поэтому ученые надеются, что он найдет себе массовое применение.
Ранее нидерландские ученые из Гронингенского университета обнаружили, что употребление продуктов с низким содержанием жиров препятствует старению центральной нервной системы.