Ученые создали уникальную руку, которая переводит речь на язык жестов

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина.

В Великобритании ученые создали механическую руку, которая может осуществлять перевод озвученных слов, фраз и целых предложений на язык жестов, передает VistaNews

Новый механизм можно использовать как портативный персональный переводчик. Руку можно брать с собой в общественный транспорт, школу, университет, на работу. Она не занимает много места и проста в управлении.

Разработчики собираются дополнить программную составляющую словарями других языков. Создать гаджет можно путем распечатывания деталей на 3D-принтере.

При этом стоимость девайса не превысит 400 фунтов стерлингов. Для людей с ограниченными возможностями в Великобритании такой переводчик вполне может быть по карману, поэтому ученые надеются, что он найдет себе массовое применение.

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