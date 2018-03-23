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    В Австралии 150 черных дельфинов выбросились на берег

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    У погибших животных возьмут анализы, чтобы попытаться выяснить причины их гибели. Между тем, все пляжи в окрестностях были закрыты для посещения, местных жителей предупредили об угрозе нападения акул.
    В Австралии на берег выбросились дельфины
    smh.com.au

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. На юго-западном побережье Австралии на берег выбросились около 150 дельфинов, сообщает PerthNow.

    Как стало известно, почти все животные погибли, только 15 из них остались живы.

    Дельфины находятся на мелководье, и сотрудники природоохранных служб надеются, что с приливом они смогут уйти на глубину.

    У погибших животных возьмут анализы, чтобы попытаться выяснить причины их гибели.

    twitter.com/7NewsBrisbane
    В Австралии на берег выбросились дельфины

    Между тем, все пляжи в окрестностях были закрыты для посещения, местных жителей предупредили об угрозе нападения акул.

    Напомним, в прошлом году в Украине по сравнению с последними годами наблюдалось повышение смертности дельфинов в Черном и Азовском морях.

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