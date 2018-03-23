В Австралии 150 черных дельфинов выбросились на берег

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. На юго-западном побережье Австралии на берег выбросились около 150 дельфинов, сообщает PerthNow.

Как стало известно, почти все животные погибли, только 15 из них остались живы.

Дельфины находятся на мелководье, и сотрудники природоохранных служб надеются, что с приливом они смогут уйти на глубину.

У погибших животных возьмут анализы, чтобы попытаться выяснить причины их гибели.

twitter.com/7NewsBrisbane В Австралии на берег выбросились дельфины

Между тем, все пляжи в окрестностях были закрыты для посещения, местных жителей предупредили об угрозе нападения акул.

Напомним, в прошлом году в Украине по сравнению с последними годами наблюдалось повышение смертности дельфинов в Черном и Азовском морях.