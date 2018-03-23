Трамп сменил советника по нацбезопасности

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп объявил о замене советника по национальной безопасности Герберта Макмастера на экс-постпреда США при ООН Джона Болтона.

Болтон изначально был одним из кандидатов на пост советника президента по нацбезопасности с приходом новой администрации.

По данным издания New York Times, Макмастер обсуждал свой уход с Трапом уже на протяжении нескольких недель, и президент хочет укомплектовать свою команду по нацбезопасности.

"Я рад объявить, что Джон Болтон будет моим новым советником по национальной безопасности. Я благодарен за работу генералу Макмастеру, который проделал выдающуюся работу и навсегда останется моим другом", — написал президент в своем микроблоге в Twitter.

В распространенном Белым домом заявлении Трамп также отметил, что Макмастер помог "разгромить ИГ, привести КНДР за стол переговоров, и укрепить благосостояние страны".

Сам Макмастер заявил, что благодарен Трампу "за возможность работать на него и на народ".

По словам представителя Белого дома, президент и Макмастер пришли к такому решению по взаимному согласию.

"Президент попросил Макмастера остаться до середины апреля, чтобы обеспечить гладкий переход (полномочий), и Макмастер согласился. Посол Болтон работал в качестве постпреда США при ООН с 2005 по 2006 год, а также в качестве замгоссекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности с 2001 по 2005 год. Он один из сильнейших экспертов по целому ряду вопросов национальной безопасности и вызовов, с которыми сталкивается наша страна", — добавил представитель администрации США.

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Администрация Трампа отличается значительной текучкой кадров. В прошлом свои посты в администрации оставили министр внутренней безопасности Джон Келли (ушел на работу в Белый дом) и министр здравоохранения Том Прайс, которого уличили в использовании средств налогоплательщиков для частных полетов. Трамп также уволил как минимум трех работников администрации министерского ранга: Тиллерсона, главу ФБР Джеймса Коми и и. о. министра юстиции Салли Йейтс. Кроме того, в разное время администрацию покинули советник Трампа по стратегическим вопросам Стивен Бэннон, советник по национальной безопасности Майкл Флинн, шеф аппарата Белого дома Райнс Прибас, пресс-секретарь президента Шон Спайсер, а также Хоуп Хикс и Энтони Скарамуччи — оба в разное время занимали пост директора Белого дома по коммуникациям.