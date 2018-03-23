наверх
23.03.201802:29
Курсы валют НБУ
  • USD26.25- 0.03
  • EUR32.33+ 0.05
Рубрики
Ещё
    В мире

    Трамп сменил советника по нацбезопасности

    Тема:

    Трамп наводит порядки: перестановки в Белом доме (26)

    (обновлено: )36
    Новый советник Джон Болтон изначально был одним из кандидатов на пост советника президента по нацбезопасности с приходом новой администрации. На этом посту он сменил Герберта Макмастера.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп объявил о замене советника по национальной безопасности Герберта Макмастера на экс-постпреда США при ООН Джона Болтона.

    Болтон изначально был одним из кандидатов на пост советника президента по нацбезопасности с приходом новой администрации.

    По данным издания New York Times, Макмастер обсуждал свой уход с Трапом уже на протяжении нескольких недель, и президент хочет укомплектовать свою команду по нацбезопасности.

    Логотип социальной сети Facebook
    REUTERS Dado Ruvic
    The New York Times: крупнейшая утечка информации за всю историю Facebook

    "Я рад объявить, что Джон Болтон будет моим новым советником по национальной безопасности. Я благодарен за работу генералу Макмастеру, который проделал выдающуюся работу и навсегда останется моим другом", — написал президент в своем микроблоге в Twitter.

    В распространенном Белым домом заявлении Трамп также отметил, что Макмастер помог "разгромить ИГ, привести КНДР за стол переговоров, и укрепить благосостояние страны".

    Сам Макмастер заявил, что благодарен Трампу "за возможность работать на него и на народ".

    По словам представителя Белого дома, президент и Макмастер пришли к такому решению по взаимному согласию.

    "Президент попросил Макмастера остаться до середины апреля, чтобы обеспечить гладкий переход (полномочий), и Макмастер согласился. Посол Болтон работал в качестве постпреда США при ООН с 2005 по 2006 год, а также в качестве замгоссекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности с 2001 по 2005 год. Он один из сильнейших экспертов по целому ряду вопросов национальной безопасности и вызовов, с которыми сталкивается наша страна", — добавил представитель администрации США.

    Читайте также: Госсекретарь пожестче. Трамп меняет Тиллерсона на Помпео

    Администрация Трампа отличается значительной текучкой кадров. В прошлом свои посты в администрации оставили министр внутренней безопасности Джон Келли (ушел на работу в Белый дом) и министр здравоохранения Том Прайс, которого уличили в использовании средств налогоплательщиков для частных полетов. Трамп также уволил как минимум трех работников администрации министерского ранга: Тиллерсона, главу ФБР Джеймса Коми и и. о. министра юстиции Салли Йейтс. Кроме того, в разное время администрацию покинули советник Трампа по стратегическим вопросам Стивен Бэннон, советник по национальной безопасности Майкл Флинн, шеф аппарата Белого дома Райнс Прибас, пресс-секретарь президента Шон Спайсер, а также Хоуп Хикс и Энтони Скарамуччи — оба в разное время занимали пост директора Белого дома по коммуникациям.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    СБУ задержала депутата Рады Савченко
    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Председатель Европейского совета Дональд Туск
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Петр Порошенко и Жан-Ив Ле Дриан
    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире