Саркози заявил о планах бороться с "бандой" Каддафи

КИЕВ, 22 мар – РИА Новости Украина. Бывший президент Франции Николя Саркози намерен бороться с "бандой" бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи, которая его обвиняет, сколько бы лет ему ни потребовалось.

Вечером в среду Саркози после 25 часов допроса с перерывом на сон предъявили обвинения в рамках расследования дела о возможном финансировании из Ливии, в частности Муаммаром Каддафи, его президентской кампании 2007 года. В вину бывшему президенту вменяют пассивную коррупцию, нелегальное финансирование избирательной кампании и сокрытие ливийских госсредств. Саркози в ходе допроса заявил, что он обвинен "без каких-либо вещественных доказательств — на основе заявлений Муаммара Каддафи (бывшего ливийского лидера), его сына, племянника, кузена, представителя, бывшего премьер-министра и (бизнесмена) Зиада Такиеддина".

"Я не буду с этим шутить, я отношусь к этому очень серьезно. Это займет год, два, десять, но я расправлюсь с этой бандой", — сказал президент Саркози в интервью телеканалу TF1.

Он подчеркнул, что "нет никаких доказательств, никаких документов", все строится лишь на заявлениях "банды" Каддафи.

Саркози отметил, что с его стороны политика закончилась. "Но я люблю французов. Я не хочу, чтобы французы, которые голосовали или не голосовали за меня, думали, что я предал их доверие", — отметил он.

Весной 2012 года французское издание Mediapart опубликовало документы, в которых говорилось о передаче властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози. Судебные разбирательства по этому делу продолжаются во Франции до сих пор.

В 2016 году по делу допросили бизнесмена франко-ливанского происхождения Зиада Такиеддина. Он рассказал, что в конце 2006 — начале 2007 года доставлял из Ливии в МВД Франции, руководил которым в тот момент Саркози, чемоданы с наличными деньгами на сумму 5 миллионов евро. По его словам, два раза он передавал деньги главе кабинета Саркози Клоду Геану, а один раз — лично кандидату в президенты.