Саркози сообщил, как оказался под стражей

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Бывший президент Франции Николя Саркози в эфире TF1 рассказал, как оказался под стражей в рамках дела о финансировании его президентской кампании 2007 года из Ливии.

"Я пришел сюда не о политике говорить. Я пришел рассказать о своем негодовании французам. Им я должен рассказать правду: я никогда не предавал их доверия … Я хочу, чтобы они знали, что происходит", — сказал Саркози, начиная свое выступление в эфире.

Он рассказал, что не получал никаких повесток. "Мне позвонили и сказали, что с восьми утра вторника я взят под стражу. Издание Mediapart получило эту информацию десятью минутами позже", — рассказал экс-президент.

Саркози также посетовал, что не имел доступа к делу, по которому ему предъявлены обвинения.

Вечером в среду, после 25 часов допроса с перерывом на сон, Саркози предъявили обвинения в рамках расследования дела о возможном финансировании из Ливии его президентской кампании 2007 года. В вину бывшему президенту вменяют пассивную коррупцию, нелегальное финансирование избирательной кампании и сокрытие ливийских госсредств.

Весной 2012 года французское издание Mediapart опубликовало документы, в которых говорилось о передаче властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози. Судебные разбирательства по этому делу продолжаются во Франции до сих пор.

В 2016 году по делу допросили бизнесмена франко-ливанского происхождения Зиада Такиеддина. Он рассказал, что в конце 2006 — начале 2007 года доставлял из Ливии в МВД Франции, руководил которым в тот момент Саркози, чемоданы с наличными деньгами на сумму 5 миллионов евро. По его словам, два раза он передавал деньги главе кабинета Саркози Клоду Геану, а один раз — лично кандидату в президенты.