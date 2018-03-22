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    Саркози сообщил, как оказался под стражей

    (обновлено: )6110
    По словам бывшего президента Франции Николя Саркози, он не получал никаких повесток, в 8.00 ему позвонили и сообщили о взятии под стражу, а спустя 10 минутам эту информацию получило издание Mediapart.
    Бывший президент Франции Николя Саркози. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Бывший президент Франции Николя Саркози в эфире TF1 рассказал, как оказался под стражей в рамках дела о финансировании его президентской кампании 2007 года из Ливии.

    "Я пришел сюда не о политике говорить. Я пришел рассказать о своем негодовании французам. Им я должен рассказать правду: я никогда не предавал их доверия … Я хочу, чтобы они знали, что происходит", — сказал Саркози, начиная свое выступление в эфире.

    Он рассказал, что не получал никаких повесток. "Мне позвонили и сказали, что с восьми утра вторника я взят под стражу. Издание Mediapart получило эту информацию десятью минутами позже", — рассказал экс-президент.

    Экс-президент Франции Николя Саркози
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Саркози также посетовал, что не имел доступа к делу, по которому ему предъявлены обвинения.

    Вечером в среду, после 25 часов допроса с перерывом на сон, Саркози предъявили обвинения в рамках расследования дела о возможном финансировании из Ливии его президентской кампании 2007 года. В вину бывшему президенту вменяют пассивную коррупцию, нелегальное финансирование избирательной кампании и сокрытие ливийских госсредств.

    Весной 2012 года французское издание Mediapart опубликовало документы, в которых говорилось о передаче властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози. Судебные разбирательства по этому делу продолжаются во Франции до сих пор.

    В 2016 году по делу допросили бизнесмена франко-ливанского происхождения Зиада Такиеддина. Он рассказал, что в конце 2006 — начале 2007 года доставлял из Ливии в МВД Франции, руководил которым в тот момент Саркози, чемоданы с наличными деньгами на сумму 5 миллионов евро. По его словам, два раза он передавал деньги главе кабинета Саркози Клоду Геану, а один раз — лично кандидату в президенты.

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