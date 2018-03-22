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    В мире

    Госдеп назвал рецепт "выживания Украины"

    (обновлено: )32121
    По мнению исполняющего обязанности главы Госдепа Джона Салливана, Украине необходимо искоренить коррупцию, чтобы выжить. Он назвал взяточничество "крайне серьезной проблемой" для Киева.
    Вашингтон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан призвал Украину активно бороться с коррупцией.

    Рекс Тиллерсон и Дональд Трамп. Архивное фото
    NICHOLAS KAMM / AFP
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    Салливан исполняет обязанности главы американской дипломатии после ухода Рекса Тиллерсона, уволенного президентом Дональдом Трампом. На этот пост Трамп предложил директора ЦРУ Майка Помпео.

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    "Чтобы Украина выжила, необходимо искоренить коррупцию", — сказал Салливан, выступая в Институте мира в Вашингтоне. Он назвал взяточничество "крайне серьезной проблемой" для Киева.

    По его словам, коррупция на Украине весьма распространена, и это подрывает доверие к властям и в конечном счете к демократии.

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