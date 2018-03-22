В Австралии люди повисли вниз головой на "Американских горках"

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. В Австралии посетители парка развлечений Dreamworld более получаса провисели вниз головой из-за неполадок в работе аттракциона "Американские горки".

Инцидент произошел в штате Квинсленд, сообщает Daily Star.

Как сообщило руководство парка развлечений, сбой в работе аттракциона произошел из-за активации датчиков торможения — сенсоры могли сработать по разным причинам, начиная от сбоя настроек до поведения гостей и даже погоды.

Пока люди находились в "подвешенном" состоянии, персонал успокаивал их через громкоговоритель.

Ранее сообщалось, что затяжные морозы и снегопады привели к резкому охлаждению Азовского моря. Температура воды и воздуха упали настолько, что замерзли аттракционы в аквапарке Кирилловки (Запорожская область).