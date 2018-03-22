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    В мире

    В Австралии люди повисли вниз головой на "Американских горках"

    (обновлено: )73
    Сообщается, что в результате сбоя в работе аттракциона посетители парка развлечений Dreamworld более получаса провисели вниз головой.
    Посетители парка развлечений Dreamworld в Австралии
    dailystar.co.uk

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. В Австралии посетители парка развлечений Dreamworld более получаса провисели вниз головой из-за неполадок в работе аттракциона "Американские горки".

    Отключение электричества в Диснейленде
    Sarah Mansoor / via Twitter
    Авария на аттракционе. В "Диснейленде" эвакуировали посетителей

    Инцидент произошел в штате Квинсленд, сообщает Daily Star.

    Как сообщило руководство парка развлечений, сбой в работе аттракциона произошел из-за активации датчиков торможения — сенсоры могли сработать по разным причинам, начиная от сбоя настроек до поведения гостей и даже погоды.

    Пока люди находились в "подвешенном" состоянии, персонал успокаивал их через громкоговоритель.

    Ранее сообщалось, что затяжные морозы и снегопады привели к резкому охлаждению Азовского моря. Температура воды и воздуха упали настолько, что замерзли аттракционы в аквапарке Кирилловки (Запорожская область).

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