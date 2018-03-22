Британия попытается убедить страны ЕС выслать дипломатов РФ – СМИ

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Велилкобритания намерена в ближайшие недели пытаться убедить страны ЕС последовать ее примеру и выслать российских дипломатов после инцидента с экс-полковником ГРУ РФ Сергеем Скрипалем и его дочерью в британском Солсбери, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Для этого британские власти предоставляют ключевым союзникам разведывательные данные по инциденту в Солсбери, уточняет агентство. Как рассказал высокопоставленный британский чиновник, в четверг, 22 марта, в Брюсселе премьер страны Тереза Мэй заявит лидерам стран ЕС, что Москва представляет угрозу всей Европе. По данным агентства, премьер надеется убедить партнеров в ЕС в необходимости показать солидарность с Британией и усилить критику российских властей.

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"Британские чиновники заявляют, что мир, в том числе ЕС, должен показать России, что первое использование отравляющего вещества нервно-паралитического действия в Европе со времени окончания Второй мировой войны не останется безнаказанным. Один из вариантов, который обсуждается Британией и ее союзниками – масштабная волна высылок российских дипломатов из посольств по всему Западу", — передает агентство.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая 14 марта в британском парламенте, обвинила Россию в причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Российский МИД отверг обвинения, а посольство РФ в Лондоне направило в Форин-офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП в Солсбери. В качестве ответной меры Мэй выбрала высылку российских дипломатов. При этом Британия попросила отправить домой более трети российского дипсостава. Всего в Великобритании работают 58 российских дипломатов.

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Британская сторона утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом А-234 работавшего на британские спецслужбы экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей, МИД РФ объявил об ответной высылке британских дипломатов, запрещении работы в РФ Британского совета и закрытии консульства в Санкт-Петербурге.