Трамп пришел в ярость от утечки данных про поздравление Путину - СМИ

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп и его помощники пришли в ярость после того, как в СМИ попала информация об указаниях не поздравлять Владимира Путина с победой на президентских выборах, сообщает портал Axios со ссылкой на представителей Белого дома.

Один из них объяснил, почему американский лидер принял решение позвонить российскому коллеге. "Трамп такой человек. Если он имеет с кем-то дело, работает с вами каким-то образом, он поздравит вас", — заявил он.

Представитель Белого дома также назвал "чушью" обвинения в адрес президента в том, что он якобы слишком мягок с Москвой.

"Он одобрил поставки "Джавелинов" на Украину, закрыл консульство в Сан-Франциско, одобрил санкции… Но он просто не хочет, чтобы его личные отношения с Путиным были враждебными", — рассказал источник.

Накануне вечером Трамп поговорил с Путиным по телефону. После этого он сообщил журналистам, что поздравил российского президента с победой на выборах и обсудил с ним ряд вопросов, в частности, ситуации в Сирии и КНДР.

Сенатор Джон Маккейн раскритиковал Трампа, заявив, что тот своим поздравлением "оскорбил каждого российского гражданина, которому было отказано в праве голосовать на свободных и справедливых выборах, чтобы определить будущее своей страны".

Сам Трамп назвал беседу "очень хорошей" и заявил, что в ближайшее время может встретиться с российским лидером. В Кремле отметили, что разговор носил конструктивный характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях.