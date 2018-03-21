Биткоин продолжает дорожать

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Криптовалюта биткоин (bitcoin) в среду вечером продолжает дорожать в отсутствие негативных новостей, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 17.58 по Киеву биткоин дорожал на 5,83%, до 9,169 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта увеличивалась в цене на 5,81%, до 9,063 тысячи долларов, на Binance — на 6,28%, до 9,066 тысячи долларов.

Альтернативные криптовалюты также растут в стоимости: Ethereum дорожал на 7,53%, до 584,02 доллара, Ripple — на 1,53%, до 0,711 доллара, Bitcoin Cash — на 3,22%, до 1,063 тысячи доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 355,97 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 44% всего рынка криптовалют.

По мнению профессора кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г.В. Плеханова Константина Ордова, в ближайшие дни в очередной раз должна решиться судьба биткоина. Эксперт сказал РИА Новости, что сегодняшние торги не дали ответа на главный вопрос — стоимость биткоина на уровне 9 тысяч долларов с небольшим — это смена тренда, либо отскок. По словам Ордова, с высокой вероятностью несколько ближайших дней нас ждет консолидация в диапазоне от 8,5 до 9,3 тысячи долларов.

"Отсутствие плохих новостей вселяет оптимизм, но текущая ситуация очень нервозная, что отражается на высокой волатильности и изменчивости трендов", — считает эксперт.