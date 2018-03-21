Автобус на Филиппинах рухнул в овраг: почти 20 погибших

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. На филиппинском острове Миндоро автобус съехал с трассы и рухнул в овраг, в результате чего погибли 19 человек, еще 25 пострадали, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

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Инцидент произошел в провинции Западный Миндоро. По словам представителя экстренных служб, водитель автобуса погиб. Пострадавшие были госпитализированы.

Других деталей о причинах и обстоятельствах происшествия пока не поступало.

Напомним, в субботу утром на Житомирской трассе произошло столкновение пассажирского микроавтобуса и грузовика, который перевозил одноразовую посуду.