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    Автобус на Филиппинах рухнул в овраг: почти 20 погибших

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    Инцидент произошел в провинции Западный Миндоро. По словам представителя экстренных служб, водитель автобуса погиб. Пострадавшие были госпитализированы.
    Автобуса на Филиппинах рухнул в овраг
    twitter.com/usacurrentnews

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. На филиппинском острове Миндоро автобус съехал с трассы и рухнул в овраг, в результате чего погибли 19 человек, еще 25 пострадали, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

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    Инцидент произошел в провинции Западный Миндоро. По словам представителя экстренных служб, водитель автобуса погиб. Пострадавшие были госпитализированы.

    Других деталей о причинах и обстоятельствах происшествия пока не поступало.

    Напомним, в субботу утром на Житомирской трассе произошло столкновение пассажирского микроавтобуса и грузовика, который перевозил одноразовую посуду.

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