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    Биткоин резко взлетел вверх

    (обновлено: )12401
    Биткоин дорожал на 5,59%, до 8,89 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта увеличивалась в цене на 5,26%, до 8,798 тысячи долларов, на Binance - на 5,94%, до 8,79 тысячи долларов.
    Криптовалюта биткойн
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Криптовалюта биткоин (bitcoin) во вторник вечером продолжает расти в цене на фоне комментариев представителей финансовой G20 на саммите в Аргентине, свидетельствуют данные торгов.

    Криптовалюта биткойн
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Не рано ли хоронить биткоин?

    По данным портала CoinMarketCap, биткоин дорожал на 5,59%, до 8,89 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта увеличивалась в цене на 5,26%, до 8,798 тысячи долларов, на Binance — на 5,94%, до 8,79 тысячи долларов.

    Альтернативные криптовалюты также росли в цене. Ethereum дорожал на 3,31%, до 556,24 доллара. Ripple увеличивался в стоимости на 3,12%, до 0,707 доллара, Bitcoin Cash — на 9,28%, до 1,056 тысячи долларов. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 342,99 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 44% всего рынка криптовалют.

     

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