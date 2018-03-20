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    Трамп провел телефонный разговор с Путиным

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    Президент США Дональд Трамп провёл в среду телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил РИА Новости представитель Белого дома.
    Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) на саммите АТЭС
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает телеканал NBC со ссылкой на чиновника в Белом доме.

    По данным телеканала, разговор состоялся во вторник.

    Президент США Дональд Трамп провёл в среду телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил РИА Новости представитель Белого дома.

    "Подтверждаемым телефонный разговор", — сообщил собеседник агентства.

    Ранее Белый дом со ссылкой на журналистов пула, которые общались с помощником Трампа Хоганом Гидли, сообщил, что Трамп пока не планирует связываться по телефону с Владимиром Путиным по поводу его победы на президентских выборах в России.

    Выборы главы государства прошли в России 18 марта. Действующий президент РФ Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов, свидетельствуют данные ЦИК.

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