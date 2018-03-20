Во Франции женщина 10 лет прятала новорожденных детей от семьи в морозилке

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Во Франции судят 38-летнюю Рамону Канет, 10 лет прятавшую от семьи своих новорожденных детей в морозилке, сообщает The Local.

По информации СМИ, тело новорожденного в холодильнике обнаружила одна из двух дочерей женщины. О находке она сообщила своему отцу Хуан-Карлосу Канету. Мужчина сразу же обратился в полицию.

Позже стало известно, что ребенок родился живым примерно за 48 часов до того, как был найден. Согласно медицинской экспертизе, он мог выжить. При обыске полицейские обнаружили еще четыре замороженных трупа.

После этого обоих родителей арестовали. Мужу предъявили обвинения в сокрытии тел и не уведомлении полиции о происходящем.

Однако позже они были сняты: мужчина утверждал, что ничего не знал о беременностях жены, которые произошли с 2005 по 2015 год. По словам адвоката, в настоящее время Хуан-Карлос поддерживает супругу и не держит на нее зла за содеянное.

Суд начался 19 марта, спустя три года после обнаружения тел. Подсудимой грозит пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области во время чистки колодца в заброшенном домовладении на окраине села, мужчина вытащил пакеты для мусора, в одном из которых оказалось тело младенца.