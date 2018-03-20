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    В магазине в центре Кишинева произошел взрыв, есть жертвы

    (обновлено: )32601
    Очевидцы утверждают, что речь идет о конфликте между продавцом магазина и одним из посетителей. Мужчина попытался бесплатно забрать какой-то товар, но ему отказали. В итоге, по словам свидетелей, тот вышел и взорвал гранату.
    В магазине в центре Кишинева произошел взрыв
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    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. В центре столицы Молдавии прогремел взрыв, сообщили РИА Новости в полиции.

    "Несколько минут назад произошел взрыв на улице Армянская-Матеевича в Кишиневе в продуктовом магазине, в результате погибли два человека. Полиция находится на месте происшествия", — заявили в пресс-службе полиции.

    Центр Кишинева оцеплен.

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    В магазине в центре Кишинева произошел взрыв

    По неофициальной версии причиной произошедшего мог стать взрыв бытового газа, сообщает Sputnik Moldova.

    При этом, как пишет издание, очевидцы утверждают, что речь идет о конфликте между продавцом магазина и одним из посетителей. Мужчина попытался бесплатно забрать какой-то товар, но ему отказали. В итоге, по словам свидетелей, тот вышел и взорвал гранату.

    Ранее сообщалось, что взрыв гранаты произошел в подъезде многоэтажного дома в Оболонском районе Киева.

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