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    Во Франции задержан экс-президент Саркози - СМИ

    (обновлено: )65120
    По информации СМИ, экс-президент Франции Николя Саркози помещен под стражу в Нантере, куда был вызван в рамках разбирательства по делу о возможном финансировании Ливией его победоносной президентской кампании 2007 года.
    Николя Саркози
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Экс-президент Франции Николя Саркози помещен под стражу в рамках разбирательств по делу о возможном финансировании его президентской кампании 2007 года из Ливии, сообщает газета Monde.

    Выступление экс-президента Франции Николя Саркози
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "По нашей информации, экс-президент помещен под стражу в Нантере (пригород Парижа — ред.), куда был вызван в рамках разбирательства по делу о возможном финансировании Ливией его победоносной президентской кампании 2007 года", — говорится в публикации.

    Весной 2012 года французское издание Mediapart опубликовало документы, в которых говорилось о якобы передаче ливийским режимом 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози. Судебные разбирательства по этому делу продолжаются во Франции до сих пор.

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