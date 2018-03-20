Во Франции задержан экс-президент Саркози - СМИ

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Экс-президент Франции Николя Саркози помещен под стражу в рамках разбирательств по делу о возможном финансировании его президентской кампании 2007 года из Ливии, сообщает газета Monde.

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"По нашей информации, экс-президент помещен под стражу в Нантере (пригород Парижа — ред.), куда был вызван в рамках разбирательства по делу о возможном финансировании Ливией его победоносной президентской кампании 2007 года", — говорится в публикации.

Весной 2012 года французское издание Mediapart опубликовало документы, в которых говорилось о якобы передаче ливийским режимом 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози. Судебные разбирательства по этому делу продолжаются во Франции до сих пор.