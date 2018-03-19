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    В мире

    Беспилотный автомобиль Uber впервые сбил насмерть человека

    (обновлено: )12012
    Инцидент произошел сегодня утром в пригороде Финикса Темпе (штат Аризона). Автомобиль Uber сбил женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода.
    Международный сервис заказа такси Uber
    REUTERS Kai Pfaffenbach

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Автомобиль Uber насмерть сбил человека, находясь в автономном режиме. Об этом сообщает The New York Times в понедельник, 19 марта.

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    Инцидент произошел сегодня утром в пригороде Финикса Темпе (штат Аризона). Автомобиль Uber сбил женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода. За рулем автомобиля находился водитель, но машина двигалась самостоятельно в режима автопилота.

    Пострадавшая скончалась в больнице. Ее личность не раскрывается.

    Отмечается, что в настоящее время это первое известное ДТП с трагическим исходом на дорогах общего пользования, в котором участвует беспилотный автомобиль.

    В Uber заявили, что полностью сотрудничают с властями. Компания приостановила тестирование своих беспилотных автомобилей в Сан-Франциско, Финиксе, Питтсбурге и Торонто.

    В ноябре прошлого года Хакеры украли данные 57 млн клиентов и водителей Uber.

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