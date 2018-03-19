В МИД Британии рассказали об общих с НАТО мерах против России

КИЕВ, 19 мар – РИА Новости Украина. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон на совместной с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции ушел от ответа на вопрос о конкретных совместных мерах Великобритании и НАТО по противодействию России в связи с отравлением в Солсбери.

"Мы работаем с нашими партнерами по широкому кругу мер, направленных на противодействие кибервойнам, наши спецслужбы сотрудничают. Мы работаем над тем, чтобы бороться с дезинформацией, которая идет из России, с fake news. И, конечно, смотрим на то, как поступать с деньгами, которые, весьма вероятно, были получены коррупционным путем. У нас в Великобритании есть возможность сделать это", — сказал Джонсон в ответ на вопрос о практических конкретных шагах в давлении на Россию, прямую трансляцию ведет сайт НАТО.

На фоне скандала, связанного с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пригрозила заморозить государственные счета РФ, если найдет доказательства того, что они могут нести угрозу жизни и имуществу британских граждан. Джонсон ранее не исключил, что арестованы могут быть активы состоятельных россиян, связанных с президентом РФ Владимиром Путиным.

Джонсон сообщил, что заручился поддержкой коллег по НАТО. "Мы разделяем точку зрения, что отравление Сергея Скрипаля – это не обособленный вопрос. Это модель безответственного поведения российского государства, это поведение продолжается много лет – от российской аннексии Крыма до кибератак и вовлечения в сирийскую войну. Российское государство себя показало", — сказал он.

По его словам, Россия игнорирует международное право и ценности. "Наши ценности", — добавил Джонсон.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом причастно российское государство. Москва категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей. Путин заявил, что любой здравомыслящий человек понимает, что обвинения в причастности России к отравлению Скрипаля — чушь, никто бы не позволил себе такого накануне президентских выборов и чемпионата мира по футболу.